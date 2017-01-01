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    У зоні АТО за добу зафіксовано 21 обстріл

    • Сьогодні, 12:49
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    <span>За добу загиблих немає</span>
    Фото: Уніан
    За добу загиблих немає

    Втрат серед військових нема

    У зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі минулої доби, 24 квітня 2017 року, внаслідок бойових дій загиблих і поранених серед українських військовослужбовців немає. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає «Главком».

    «Минулої доби внаслідок бойових дій втрат серед наших військовослужбовців немає, хоча зафіксовано 21 обстріл», – повідомив Лисенко.

    Нагадаємо, за даними розвідки Міноборони України, російське командування на Донбасі посилює передові позиції під прикриттям переміщення техніки і особового складу для участі в «параді» 9 травня.

    АТО Андрій Лисенко обстріл
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