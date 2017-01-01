У зоні АТО за добу зафіксовано 21 обстріл
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Фото: Уніан
За добу загиблих немає
Втрат серед військових нема
У зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі минулої доби, 24 квітня 2017 року, внаслідок бойових дій загиблих і поранених серед українських військовослужбовців немає. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає «Главком».
«Минулої доби внаслідок бойових дій втрат серед наших військовослужбовців немає, хоча зафіксовано 21 обстріл», – повідомив Лисенко.
Нагадаємо, за даними розвідки Міноборони України, російське командування на Донбасі посилює передові позиції під прикриттям переміщення техніки і особового складу для участі в «параді» 9 травня.