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    У зоні АТО загинув військовий під час занять з бойової підготовки

    • Сьогодні, 15:03
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    <p>Військові навчання</p>
    Фото: REUTERS

    Військові навчання

    Під час транспортування до медичного закладу у військового зупинилося серце

    В районі проведення АТО на Донбасі під час занять з бойової підготовки загинув військовий. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

    «За попередньою інформацією, під час планових занять з бойової підготовки, що відбувалися в одній з бригад, особовий склад якої виконує завдання в районі проведення АТО, внаслідок підриву імітаційних засобів вибухову травму та осколкові поранення голови та шиї дістав військовослужбовець одного з підрозділів», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що під час транспортування до медичного закладу у військового зупинилося серце. У лікарні за його життя боролися лікарі, проте врятувати життя бійцю не вдалося.

    Обставини з’ясовуються.

    Як повідомляв штаб АТО, минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще семеро дістали поранення.

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