У зоні АТО загинув військовий під час занять з бойової підготовки
- Сьогодні, 15:03
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Військові навчання
Під час транспортування до медичного закладу у військового зупинилося серце
В районі проведення АТО на Донбасі під час занять з бойової підготовки загинув військовий. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.
«За попередньою інформацією, під час планових занять з бойової підготовки, що відбувалися в одній з бригад, особовий склад якої виконує завдання в районі проведення АТО, внаслідок підриву імітаційних засобів вибухову травму та осколкові поранення голови та шиї дістав військовослужбовець одного з підрозділів», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час транспортування до медичного закладу у військового зупинилося серце. У лікарні за його життя боролися лікарі, проте врятувати життя бійцю не вдалося.
Обставини з’ясовуються.
Як повідомляв штаб АТО, минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще семеро дістали поранення.