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    У зв'язку з морозами в Росії «Нафтогаз» очікує провокацій від «Газпрому»

    • Вчора, 11:11
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    «Нафтогаз»: Цілком імовірна ситуація, коли «Газпрому» не вистачить ресурсів і на обігрів своїх, і на експорт в ЄС. Тоді крайніми постараються зробити нас...

    НАК «Нафтогаз України» у зв'язку з сильними морозами в Російській Федерації вказує на високу ймовірність провокацій з боку ВАТ «Газпром» і необґрунтованих звинувачень України в неможливості забезпечити транзит. Зокрема, про це йдеться в повідомленні компанії, розміщеному в Facebook.

     

    «Арктичні холоди торкнулися України лише побіжно і лише на кілька днів. Справжні холоди - в Росії. Цілком імовірна ситуація, коли «Газпрому» не вистачить ресурсів і на обігрів своїх, і на експорт в ЄС. Тоді крайніми постараються зробити нас... Чекаємо улюблену пісню: лякати тим, що Україна відбирає газ із своїх підземо. Це наш газ, ми його закачали у сховища саме для того, щоб зимою відбирати. Жодних зобов'язань допомагати «Газпрому» нашими запасами, коли йому не вистачає, в України нема», – зазначили в «Нафтогазі»..

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