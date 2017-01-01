Uber знизив тарифи на поїздки в Києві

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Зниження тарифів стосується лише поїздок на стандартних авто

Через сім місяців після запуску в Києві сервіс таксі Über знизив ціни на поїздки в сегменті UberX (поїздки на стандартних авто). В офіційному прес-релізі сервісу повідомляється, що тепер мінімальна вартість поїздки знизиться з 40 до 25 грн.

Вартість подання автомобіля тепер дорівнює 16 грн, кілометр шляху залишиться незмінним - 4,50 грн, а хвилина поїздки - 0,30 грн.

«Вартість поїздки на UberX в аеропорт «Бориспіль» не зміниться і становитиме 190 грн з лівого берега і 270 грн - з правого берега», - йдеться у повідомленні.

Вартість поїздок на UberSELECT залишиться без змін.

Нагадаємо, нещодавно український офіс Uber покинув його керівник Аркадій Вершебенюк. Новим генеральним менеджером в Україні та СНД став Олексій Стах, який раніше керував білоруським офісом компанії, а потім очолив регіон.