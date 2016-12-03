Убивці Небесної сотні мають бути покарані в Україні – радник глави МВС

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Зорян Шкіряк

Шкіряк переконаний, що екс-беркутівці повинні відповісти і бути покараними в українському суді

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, коментуючи обмін екс-беркутівців, підозрюваних у розстрілі активістів Майдану, за «списками Савченко», заявив, що таке питання навіть теоретично немає сенсу обговорювати, бо убивці Небесної сотні мають бути покараними в Україні. Про це він сказав в ефірі NewsOne.

«У нас є достатній перелік тих, хто може бути обміняний. Це питання СБУ, яка сьогодні надзвичайно велику і титанічну роботу здійснює в цьому процесі, і я переконаний, що потрібно просто припинити спекуляції навколо цієї теми, оскільки вбивці Небесної сотні будуть покарані в Україні. Навіть теоретично таке питання обговорювати немає сенсу», – наголосив він.

Шкіряк переконаний, що екс-беркутівці мають відповідати і бути покараними в українському суді.

«І відбуватимуть, я сподіваюся, довічний строк в українській в’язниці», – резюмував радник міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, троє екс-беркутівців, обвинувачених у розстрілі 48 активістів Майдану, фігурують у списках народного депутат Надії Савченко на обмін з боку «ЛНР» та «ДНР».