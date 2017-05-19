Учасники АТО поставили ультиматум: принипять протест лише після складання мандата депутатом Рибалкою

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Сергій Рибалка, нардеп від Радикальної партії

У будівлі Комітетів Ради триває протест бійців АТО, які вимагають позбавлення мандата члена Радикальної партії Олега Ляшка

Ветеран бойових дій на Донбасі Олег Кравець стверджує, що ветерани АТО не покинуть будівлю Верховної Ради до тих пір, поки нардепа Сергія Рибалку не позбавлять депутатського мандата, а після цього, Рибалка повинен бути притягнутий до кримінальної відповідальності за державну зраду. Про це Кравець заявив в інтерв'ю «Апострофу».

Як повідомив Олег Кравець, ветерани АТО звинувачують Рибалку в цілеспрямованому підриві банківсько-фінансового сектора, спробі рейдерського захоплення найбільшої соціальної торгової мережі АТБ, володінні фабрикою з виробництва снеків в Липецьку.

«Ми зустрілися особисто з паном Риболкою. Ми пояснили, що він повинен зробити чоловічий крок - скласти депутатський мандат. Він повинен розуміти, що, будучи народним депутатом, використавши свій мандат, трибуну Верховної Ради, він почав брехати народу. І ми йому показали цю брехню. Надалі він намагався використовувати наших побратимів з Києва для провокацій, які він добре обміркував. Він вирішує власні ділові питання за рахунок депутатського мандата, за рахунок партії Ляшка. Адже в офісах партії виявлено велику кількість плакатів провокаційних проти торгової мережі АТБ. Журналістське розслідування виявило, що у Рибалки бізнес в Росії, він платить агресору податки, який вбиває сьогодні наших побратимів. Виявляється, що він у Верховній Раді не голосує за закон проти Януковича і всіх його прихильників. І тому ми тут знаходимося», - сказав Кравець. Він поінформував, що не покинуть Верховну Раду до того моменту, поки депутат С.Рибалка не буде позбавлений мандата.

«Ми не 15-річні діти - посиділи, поплакалися і поїхали додому. Однозначно ми будемо рухатися далі. Ми сьогодні говоримо вже навіть не про те, щоб Рибалку позбавили депутатського мандата. Це - перший крок. Вже завтра, коли цього зрадника позбавлять депутатської недоторканності, ми будемо вимагати проведення розслідування та притягнення його до кримінальної відповідальності. І наша боротьба повинна попередити всіх народних депутатів, щоб вони не зраджували Україні, а працювали на користь держави. Вони повинні розуміти, що не можна торгувати з державою-агресором, що народний депутат не має права за законом займатися комерційною діяльністю», - резюмував Кравець.

Джерело: УНН