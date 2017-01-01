Учасники блокади Донбасу не здаватимуть зброю попри розпорядження поліції

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Учасники блокади

Розпорядження Аброськіна активісти називають незаконним

Учасники торговельної блокади розкритикували заборону ввезення зброї в Донецьку область та заявили, що не виконуватимуть «незаконне розпорядження» глави обласної Нацполіції. Про це йдеться в офіційній заяві «Штабу блокади торгівлі з окупантами».

«Обмеження прав громадян, якi введені за бажанням начальника Нацполіції в Донецькій області - є незаконними, отже виконуватися Штабом не будуть. У разі якщо державний службовець Аброськін вирішив жити не за Законом, а за «поняттями, Штаб рекомендує йому змінити місце роботи і приєднатися до його колишніх колег у т. зв. ДНР або у окупованому Севастополі. У вільній Україні такого не буде», - йдеться у повідомленні.

Активісти також нагадали начальнику Донецької поліції ст. 19 Конституції України: «Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством».

Як повідомляв «Главком», В’ячеслав Аброськін вчора підписав розпорядження про заборону ввезення на територію Донецької області зброї, навіть якщо є дозвіл на її володіння.

Народний депутат України в інтерв’ю «Главкому» Єгор Соболєв також попереджав, що серед блокувальників торгівлі на Донбасі десятки, якщо не сотні озброєних людей.