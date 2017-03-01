Учасники «блокади Донбасу» відмовились вести переговори із Гройсманом

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Штаб заявляє, що не зверне блокаду ні при яких обставинах

Учасники блокади окупованого Донбасу заявляють про відмову вести переговори із прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Про це йдеться у заяві «Штабу блокади торгівлі з окупантами».

«Сьогодні через засоби масової інформації був розповсюджений ультиматум «керівництва» так званих «ЛНР-ДНР» організаторам торгівельної блокади. Російські найманці, вбивці українських воїнів вимагають до 01.03.2017 року припинити блокаду торгівлі з окупантами. Пізніше до цих вимог доєднався офіційний Кремль, який, вустами прес-секретаря В.Путіна, Пєскова, підтримав вимоги Захарченка і Плотницького, та виразив подив бездіяльності української влади у відношенні учасників блокади торгівлі на крові», - йдеться в повідомленні.

Учасники блокади окупованого Донбасу заявили про те, що подібна єдність позицій керівництва країни-агресора та вищого керівництва України свідчить не тільки про торгівельні зв'язки між ними під час війни, але й про пряму зраду інтересів України.

«Штаб заявляє про те, що припиняє будь-які перемовини з особою, що іменує себе прем'єр-міністром України. Штаб блокади закликає патріотів України прибути на допомогу гарнізонам редутів та планує негайно розширити географію блокади, перекривши останні траси, де ще існують струмки торгівлі на крові. Штаб заявляє, що не зверне блокаду ні при яких обставинах та готовий до протидії будь-яким спробам силового розгону зі сторони зрадників України», - підкреслили у штабі блокади.