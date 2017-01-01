Учасники блокади на Донбасі звинувачують поліцію в організації нападу на блокпост

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За словами учасників блокади, їх атакували у двох точках – у Бахмуті та Кривому Торці на Донеччині

У «Штабі блокади торгівлі з окупантами» заявили про трьох постраждалих під час нападу на блокувальників біля станції Кривий Торець. Вони покладають відповідальність за його організацію на поліцію та керівництво МВС. Відповідне повідомлення розміщено на сторінці штабу у Facebook.

За словами учасників блокади, їх атакували у двох точках – у Бахмуті та Кривому Торці на Донеччині, однак у першому випадку вдалося уникнути силового протистояння. Обидва інциденти вони називають провокаціями з метою змусити їх застосувати зброю і «отримати моральне право на силовий розгін редуту».

«Спочатку з'явилось телебачення, потім – групи «бабусь» із закликами припинити блокаду. Потім, під прикриттям «бабусь», була спроба силового захоплення підготованими групами «тітушок». До місць інцидентів заздалегідь були підігнані пожежні машини та карети швидкої допомоги. Поліція в інцидент не втручалась», – йдеться у повідомленні.

28 лютого у поліції Донеччини повідомили про затримання 37 осіб, які здійснили напад на учасників блокування залізниці.

Як повідомлялося, невідомі штурмують один з редутів, який звели блокувальники на Донбасі. У Штабі блокади заявили, що перші дві спроби штурму відбиті, тітушки відійшли та перекрили підходи та під'їзди до редуту.



