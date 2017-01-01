Учасники блокади на Донбасі звинувачують поліцію в організації нападу на блокпост
- Сьогодні, 21:45
-
Розсилка
За словами учасників блокади, їх атакували у двох точках – у Бахмуті та Кривому Торці на Донеччині
У «Штабі блокади торгівлі з окупантами» заявили про трьох постраждалих під час нападу на блокувальників біля станції Кривий Торець. Вони покладають відповідальність за його організацію на поліцію та керівництво МВС. Відповідне повідомлення розміщено на сторінці штабу у Facebook.
За словами учасників блокади, їх атакували у двох точках – у Бахмуті та Кривому Торці на Донеччині, однак у першому випадку вдалося уникнути силового протистояння. Обидва інциденти вони називають провокаціями з метою змусити їх застосувати зброю і «отримати моральне право на силовий розгін редуту».
«Спочатку з'явилось телебачення, потім – групи «бабусь» із закликами припинити блокаду. Потім, під прикриттям «бабусь», була спроба силового захоплення підготованими групами «тітушок». До місць інцидентів заздалегідь були підігнані пожежні машини та карети швидкої допомоги. Поліція в інцидент не втручалась», – йдеться у повідомленні.
28 лютого у поліції Донеччини повідомили про затримання 37 осіб, які здійснили напад на учасників блокування залізниці.
Як повідомлялося, невідомі штурмують один з редутів, який звели блокувальники на Донбасі. У Штабі блокади заявили, що перші дві спроби штурму відбиті, тітушки відійшли та перекрили підходи та під'їзди до редуту.
За даними Штабу, більша частина так званих тітушок «явно має ознаки військового вишколу, проте особистості нападників поки не встановлені. Штаб приймає всі заходи забезпечення безпеки та деблокування редуту, але прибуває допомога і до «тітушок».
Один із захисників редуту, який отримав ножове поранення, госпіталізований. Загрози життю немає.
Нагадаємо, вчора учасники «блокади Донбасу» відмовились вести переговори із Гройсманом.
Активісти торгівельної блокади раніше перекривали залізничну колію Попасна-Лисичанськ-Луганськ, а згодом дорогу поблизу Бахмута. Раніше учасники заблокували вузлову станцію «Світланове» в Луганській області. Згодом було заблоковано дорогу Ясинувата - Костянтинівка у Донецькій області.
Раніше повідомлялося, що президент припускає, що блокада Донбасу може обвалити гривню. Також президент жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.
15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.
Читайте також статтю: Сергій Тарута: Націоналізація в розумінні бойовиків – порізати підприємство на метал. І це не блеф