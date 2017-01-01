Участь у богослужіннях взяли майже 8 мільйонів українців

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Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Великодня ніч минула спокійно

У поліції підвели підсумки великодньої ночі. Участь у богослужіннях взяли понад 7,8 мільйонів. вірян. Публічну безпеку і порядок забезпечували понад 23,4 тисячі правоохоронців. Про це ідеться в повідомленні прес-служби Національної поліції України.

У всіх регіонах в ніч з 15 на 16 квітня 2017 року відбулися великодні богослужіння у понад 15,6 тисяч культових споруд. Найчисленніші культові відправи відбулися у Дніпропетровській (1 мільйон осіб), Львівській (830 тисяч людей), Тернопільській (650 тисяч вірян) та Одеській (620 тисяч віруючих) областях, зазначили у поліції.

Безпеку і порядок під час великодніх богослужінь забезпечували 22,7 тис. поліцейських та 730 військовослужбовців Національної гвардії України. «Завдяки вжитим правоохоронним заходам, а також завдяки порозумінню з боку громадян порушень публічної безпеки та порядку не допущено», - кажуть у поліції.

Як повідомлялося, Президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною Порошенко у Великодню ніч відвідали кілька християнських храмів Києва та взяли участь у святкових богослужіннях.

Напередодні Благодатний вогонь зійшов на Землю. Пізніше до Києва прилетів літак, яким доставили Благодатний вогонь із Єрусалима.

