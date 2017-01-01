Учні четвертих та дев’ятих класів також складатимуть іспити на кшталт ЗНО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У початковій школі за допомогою процедури ЗНО планується проводити моніторинг якості освіти.

Міністерство освіти і науки буде вводити зовнішнє незалежне тестування в початковій і середній школі.

Про це повідомила екс-заступник міністра освіти, віце-президент Київської школи економіки Інна Совсун, передає DT.UA.

Згідно з проектом закону «Про освіту» передбачається перехід на 12-річну школу, при цьому останні три роки навчання в старшій школі будуть профільними. Доступ до старшої школі буде здійснюватися на підставі результатів незалежного іспиту, і для вступу в престижні школи буде проходити конкурс.

«Таким чином, іспит після 9-го класу матиме характер іспиту високих ставок (high-stakes exam). У такому випадку цей іспит має проводитись на основі тих самих процедур, що і ЗНО для вступу до ВНЗ задля гарантування незалежності та об'єктивності проведення і визначення результатів», - сказала вона.

В той же час, у початковій школі за допомогою процедури ЗНО планується проводити моніторинг якості освіти.