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    Угоду з продажу української «дочки» Сбербанку планують закрити за два місяці

    • Сьогодні, 22:37
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    Сбербанк
    Сбербанк

    Один з покупців банку наразі працює з регуляторами для схвалення угоди

    Угода з продажу 100% акцій української «дочки» російського Сбербанку може бути закрита в найближчі два місяці.

    Про це заявив «Інтерфаксу» один з покупців банку Саїд Гуцерієв.

    «Ми приблизно очікуємо угоду, якщо все піде в правильному руслі, то в найближчі два місяці», - сказав він.

    «Ми зараз робимо due diligence активу і паралельно працюємо з різними регуляторами для схвалення угоди і правильної структури, щоб вибудувати діалог з регуляторами, щоб структура угоди їх влаштовувала», - додав Гуцерієв.

    Нагадаємо, 27 березня Сбербанк Росії заявив про продаж 100% акцій українського дочірнього банку.

    Власник Norvik Banka Григорій Гусельников подав документи в Національний банк України на узгодження придбання 22,5% акцій Сбербанку.

    Наприкінці квітня латвійський Norvik Banka відмовився від купівлі українського Сбербанку.

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