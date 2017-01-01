Угоду з продажу української «дочки» Сбербанку планують закрити за два місяці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сбербанк

Один з покупців банку наразі працює з регуляторами для схвалення угоди

Угода з продажу 100% акцій української «дочки» російського Сбербанку може бути закрита в найближчі два місяці.

Про це заявив «Інтерфаксу» один з покупців банку Саїд Гуцерієв.

«Ми приблизно очікуємо угоду, якщо все піде в правильному руслі, то в найближчі два місяці», - сказав він.

«Ми зараз робимо due diligence активу і паралельно працюємо з різними регуляторами для схвалення угоди і правильної структури, щоб вибудувати діалог з регуляторами, щоб структура угоди їх влаштовувала», - додав Гуцерієв.

Нагадаємо, 27 березня Сбербанк Росії заявив про продаж 100% акцій українського дочірнього банку.

Власник Norvik Banka Григорій Гусельников подав документи в Національний банк України на узгодження придбання 22,5% акцій Сбербанку.

Наприкінці квітня латвійський Norvik Banka відмовився від купівлі українського Сбербанку.