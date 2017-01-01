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    Указом президента створено військово-цивільну адміністрацію в Торецьку на Донеччині

    • Сьогодні, 18:52
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    Екс-мер Торецька Володимир Слєпцов
    Екс-мер Торецька Володимир Слєпцов

    Указ набирає чинності з дня його опублікування

    Президент України Петро Порошенко підписав указ про створення військово-цивільної адміністрації міста Торецька Донецької області. Документ оприлюднила прес-служба глави держави.

    «...Постановляю створити військово-цивільну адміністрацію міста Торецьк Донецької області. Керівнику АТЦ при СБУ, голові Донецької ОДА здійснити відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільної адміністрації, зазначеної в ст. 1 цього Указу», - йдеться в документі.

    Указ набирає чинності з дня його опублікування.

    Нагадаємо, у серпні минулого року прокурор Донецької області Євген Бондаренко особисто вручив меру міста Торецька (колишнього Дзержинська) повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 («Участь в терористичній групі чи терористичній організації») і ч. 2 ст. 110 («Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України») КК України.

    Зараз Володимир Слєпцов перебуває під вартою.

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