Указом президента створено військово-цивільну адміністрацію в Торецьку на Донеччині
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Указ набирає чинності з дня його опублікування
Президент України Петро Порошенко підписав указ про створення військово-цивільної адміністрації міста Торецька Донецької області. Документ оприлюднила прес-служба глави держави.
«...Постановляю створити військово-цивільну адміністрацію міста Торецьк Донецької області. Керівнику АТЦ при СБУ, голові Донецької ОДА здійснити відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільної адміністрації, зазначеної в ст. 1 цього Указу», - йдеться в документі.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, у серпні минулого року прокурор Донецької області Євген Бондаренко особисто вручив меру міста Торецька (колишнього Дзержинська) повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 («Участь в терористичній групі чи терористичній організації») і ч. 2 ст. 110 («Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України») КК України.
Зараз Володимир Слєпцов перебуває під вартою.