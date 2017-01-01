Україна бойкотуватиме Асамблею Міжпарламентського Союзу в Петербурзі

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Парламент ухвалив рішення не брати участь в сесії Асамблеї МПС в Санкт-Петербурзі

Україна бойкотуватиме проведення Асамблеї Міжпарламентського Союзу в Санкт-Петербурзі і закликає до цього інші країни.

Про це заявив народний депутат фракції партії «Блок Петра Порошенко» Олексій Порошенко.

«Проведення наступної 137-й сесії Асамблеї Міжпарламентського Союзу в країні, яка порушує принципи Статуту МПС і Статуту ООН, є нелогічним і неадекватним, щонайменше», – зауважив він під час брифінгу у Верховній Раді за підсумками участі делегації українських парламентаріїв в 136-й сесії Асамблеї МПС, Всесвітньої організації національних парламентів у Бангладеші.

«Агресію можна винагороджувати. Саме тому український парламент ухвалив рішення не брати участь в сесії Асамблеї МПС в Санкт-Петербурзі і наполегливо закликає всі інші делегації утриматися від поїздки», – сказав він.

За його словами, під час 136-го засідання МПС члени російської делегації запрошували всіх парламентаріїв «до себе в гості – до Криму і Севастополя».