Україна буде доповнювати свій позов проти Росії в Міжнародному суді ООН



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації

Українська сторона має намір доповнювати свій позов у Міжнародний суд ООН новими фактами порушення Росією прав людини.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Ми передаємо їх (факти порушення – ред) європейській стороні, але головне, що вони будуть використовуватися у суді в рамках наших доказів. Ми зараз повністю конструюємо весь блок фактів, ми його будемо доповнювати. До слухань ми можемо подавати нові факти», – сказав Клімкін.

Він додав, що приміром, «по Карпюку і Клиху було кілька прізвищ, зараз ми будемо розширювати цей список».

«Тобто в принципі ми будемо над цим (доповненням – ред) працювати постійно», – пояснив Клімкін.

За словами міністра, по-перше, ця робота спрямована на зміцнення санкцій проти Російської Федерації.

«По-друге, це працює як додаток до нашого позову. Ми повинні демонструвати, що ці порушення тривають, ми їх збираємо», – пояснив глава МЗС України.

Нагадаємо, Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

У МЗС Росії відреагували на подачу Україною позову проти РФ до Міжнародного суду ООН.

Пізніше було оприлюднено деталі позову України. Найбільший блок претензій в українському позові стосується порушень прав кримських татар та українців з боку російської влади.

Джерело: Інтерфакс-Україна