  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Україна буде доповнювати свій позов проти Росії в Міжнародному суді ООН

    • Сьогодні, 02:00
    • Розсилка

    Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації

    Українська сторона має намір доповнювати свій позов у Міжнародний суд ООН новими фактами порушення Росією прав людини.

    Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

    «Ми передаємо їх (факти порушення – ред) європейській стороні, але головне, що вони будуть використовуватися у суді в рамках наших доказів. Ми зараз повністю конструюємо весь блок фактів, ми його будемо доповнювати. До слухань ми можемо подавати нові факти», – сказав Клімкін.

    Він додав, що приміром, «по Карпюку і Клиху було кілька прізвищ, зараз ми будемо розширювати цей список».

    «Тобто в принципі ми будемо над цим (доповненням – ред) працювати постійно», – пояснив Клімкін. 

    За словами міністра, по-перше, ця робота спрямована на зміцнення санкцій проти Російської Федерації.

    «По-друге, це працює як додаток до нашого позову. Ми повинні демонструвати, що ці порушення тривають, ми їх збираємо», – пояснив глава МЗС України. 

    Нагадаємо, Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. 

    У МЗС Росії відреагували на подачу Україною позову проти РФ до Міжнародного суду ООН.

    Пізніше було оприлюднено деталі позову України. Найбільший блок претензій в українському позові стосується порушень прав кримських татар та українців з боку російської влади.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Павло Клімкін ООН
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ