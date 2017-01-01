Україна частково профінансує містичну драму Зануссі

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Режисер Кшиштоф Зануссі

У фільмі розповідатиметься про лікаря, який за допомогою ефіру прагнув впливати на людей

Державне агентство України з питань кіно частково профінансує нову версію легенди про доктора Фауста, яку зніматиме відомий режисер, володар численних нагород міжнародних кінофестивалів Кшиштоф Зануссі.

Про це повідомляє прес-служба Держкіно.

«Держкіно уклало контракт з компанією «Кіностудія Інтерфільм» про надання проекту «Ефір» державної фінансової підтримки розміром 16 млн 650 тис. грн. Загальна вартість виробництва фільму становить 61 млн грн», - ідеться в повідомленні.

Проект містичної драми «Ефір», в основу якої лягли історичні події, став одним із переможців дев’ятого конкурсного відбору Держкіно. Виробництво картини здійснює Україна (компанія «Кіностудія Інтерфільм») спільно з Польщею (кінокомпанія «Тор»). Автор сценарію, режисер та продюсер фільму з польської сторони - Кшиштоф Зануссі, українські продюсери - Олена Фетісова та Володимир Козир.

Дія фільму розгортається на початку Першої світової війни на кордоні між Україною та Австро-Угорською імперією.

За словами Кшиштофа Зануссі, зміст «Ефіру» безпосередньо стосується Фауста.

«Але на відміну від Гете, де в центрі оповіді стоїть питання розчарування в науці, у моєму фільмі використання ефіру є першим кроком на шляху до позбавлення людини волі. Зважаючи на історичний контекст та костюми, фільм буде виразним і емоційним, часом шокуючим, але водночас аскетичним та без зайвих обтяжень», - сказав режисер.

Зйомки проходитимуть в Україні, Польщі та Угорщині.

Реліз стрічки запланований на осінь 2018 року.