Україна домагатиметься відставки Аграмунта з посади президента ПАРЄ

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Президент ПАРЄ Педро Аграмунт

Цього тижня у Страсбурзі стартувала сесія ПАРЄ

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи буде домагатися відставки президента ПАРЄ Педро Аграмунта. Про це у коментарі телеканалу «112 Україна» заявив нардеп від БПП, член делегації Олексій Гончаренко.

«Дуже важливе питання, яке цього разу буде розглядатися, - це діяльність президента ПАРЄ пана Аграмунта, який, на жаль, неодноразово робив проросійські висловлювання. Ми хочемо добитися того, щоб, як мінімум, були принесені вибачення, і домогтися, щоб ця ситуація була такою, що не може повторитися в майбутньому. Інша тема - це ситуація навколо Туреччини та функціонування демократичних інститутів у Туреччині. Ми будемо боротися, я особисто і дуже багато членів української делегації вважаємо, що пан Аграмунт, президент ПАРЄ, повинен піти у відставку», - сказав він.

Нардеп зазначив, що немає процедури, за якою можна відкликати Аграмунта до кінця цього року, але він міг би це зробити добровільно. «Ми будемо чинити тиск на нього через політичні групи, виступи, щоб, як мінімум, всі відчули, що співпраця з Росією є токсичною. Крім того, українська делегація запланувала кілька подій: демонстрація фільму про події в Україні, інформація про наших полонених, ув'язнених», - заявив Гончаренко.

Зазначимо, цього тижня у Страсбурзі стартувала сесія ПАРЄ.

Як повідомляв «Главком», 23 депутати з чотирьох фракцій Верховної Ради, звернулися із листом до парламенту Іспанії з проханням розглянути можливість відкликання Педро Аграмунта з іспанської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи, що потягне за собою його втрату посади як президента ПАРЄ.

Раніше повідомлялося, що до Сирії прибула делегація депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії на чолі з головою ПАРЄ Педро Аграмунтом, попри те, що Аграмунт не був уповноважений Асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

Торік президент ПАРЄ Педро Аграмунт виступив з ініціативою повернути Росію до Асамблеї. А вже цього року російська делегація в ПАРЄ вимагала змінити правила, аби вона могла повернутися до роботи в Асамблеї.