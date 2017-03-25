Україна готова до відновлення поромного сполучення з Грецією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр інфраструктури Володимир Омелян

Омелян заявив про готовність до діалогу щодо перспектив участі грецької сторони в реалізації транспортних проектів в Україні

Україна готова до переговорів про відновлення поромного сполучення з Грецією, а також може залучити грецькі пороми для виконання вантажоперевезень на чорноморській ділянці Нового Шовкового шляху.

Про це йшла мова в рамках візиту міністра інфраструктури України в Болгарію на засіданні міністрів країн-членів Східного партнерства, яке пройшло 23 березня в Софії, повідомляє ЦТС з посиланням на МІУ.

У болгарській столиці міністр Володимир Омелян провів зустріч зі своїм грецьким колегою Крістосом Спіртзісом, на якій наголосив, що українська сторона відкрита до діалогу про перспективи участі грецької сторони в реалізації транспортних проектів в Україні.

«Українська сторона готова до проведення переговорів по відновленню поромного сполучення, як між портами України та Греції (Одеса - Пірей) і залученню грецьких поромів до виконання перевезень в регіоні Чорного моря, зокрема, так і за маршрутом Нового Шовкового шляху», - заявив він .

Нагадаємо, що у вересні 2016 року в Міністерстві мореплавання і острівної політики Греції пройшла перша технічна нарада експертів в морській галузі з налагодження співпраці між Україною і Грецією. На зустрічі було прийнято рішення про початок спільної обробки техніко-економічних аспектів організації поромної переправи між Україною і Грецією.

Раніше питання запуску порома між портами Греції і України обговорювалося міністром інфраструктури України із заступником міністра інфраструктури, транспорту та доріг Греції Маріанною Крісовелоні. Тоді Омелян зазначив, що реалізація проекту поромного сполучення між Україною і Грецією має високий торгово-економічний потенціал для обох країн.