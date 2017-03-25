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    Україна готова до відновлення поромного сполучення з Грецією

    • Сьогодні, 18:59
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    Міністр інфраструктури Володимир Омелян
    Міністр інфраструктури Володимир Омелян

    Омелян заявив про готовність до діалогу щодо перспектив участі грецької сторони в реалізації транспортних проектів в Україні

    Україна готова до переговорів про відновлення поромного сполучення з Грецією, а також може залучити грецькі пороми для виконання вантажоперевезень на чорноморській ділянці Нового Шовкового шляху.

    Про це йшла мова в рамках візиту міністра інфраструктури України в Болгарію на засіданні міністрів країн-членів Східного партнерства, яке пройшло 23 березня в Софії, повідомляє ЦТС з посиланням на МІУ.

    У болгарській столиці міністр Володимир Омелян провів зустріч зі своїм грецьким колегою Крістосом Спіртзісом, на якій наголосив, що українська сторона відкрита до діалогу про перспективи участі грецької сторони в реалізації транспортних проектів в Україні.

    «Українська сторона готова до проведення переговорів по відновленню поромного сполучення, як між портами України та Греції (Одеса - Пірей) і залученню грецьких поромів до виконання перевезень в регіоні Чорного моря, зокрема, так і за маршрутом Нового Шовкового шляху», - заявив він .

    Нагадаємо, що у вересні 2016 року в Міністерстві мореплавання і острівної політики Греції пройшла перша технічна нарада експертів в морській галузі з налагодження співпраці між Україною і Грецією. На зустрічі було прийнято рішення про початок спільної обробки техніко-економічних аспектів організації поромної переправи між Україною і Грецією.

    Раніше питання запуску порома між портами Греції і України обговорювалося міністром інфраструктури України із заступником міністра інфраструктури, транспорту та доріг Греції Маріанною Крісовелоні. Тоді Омелян зазначив, що реалізація проекту поромного сполучення між Україною і Грецією має високий торгово-економічний потенціал для обох країн.

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