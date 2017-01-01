Україна готова рухатись на першій передачі в автомобілі ЄС - Порошенко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Адміністрація президента України

Говорячи про сили, очолювані Кремлем, які намагаються розділити Євросоюз, Порошенко закликав не керуватися страхом

Україна поважає цінності Євросоюзу та готова до членства в ньому. На цьому наголосив президент України Петро Порошенко під час свого виступу на першій пленарній сесії Конгресу Європейської народної партії на Мальті.

«Я радий, що Римський Порядок денний підтвердив повну прихильність ЄС до відкриття Союзу для країн, що поважають цінності та просувають їх. Україна – одна з таких. Я повністю підтримую концепцію багатошвидкісної Європи. Вона дозволить східноєвропейським країнам, які від щирого серця вірять у європейську перспективу, стати свіжою кров’ю проекту ЄС. Я хотів би запевнити вас, що Україна готова рухатись на першій передачі в автомобілі ЄС», - сказав він.

Президент закликав присутніх рухатись разом у спільне майбутнє.

Говорячи про сили, очолювані Кремлем, які намагаються розділити ЄС, Порошенко закликав не керуватися страхом.

«Але давайте і не будемо закривати очі. Це не криза нерозуміння. Це криза двох протилежних концепцій Європи: свободи або тиранії. Тільки одна з них виживе в кінцевому рахунку. Україна знаходиться на краю цієї боротьби. Три роки кожен день Україна веде цю гібридну війну проти російських військових, терористів, пропаганди, хакерів, корупції і абсолютного обману. Незважаючи на втрати, Україна боротиметься за дві мети. Перша – стати вільними. Друга – стати кращою нацією, достойною Європи», - заявив він.

Джерело: Укрінформ