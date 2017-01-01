Україна готова заблокувати російську пропаганду в зоні АТО

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Кремлівський пропагандист Дмитро Кисельов

Турчинов просить Гройсмана виділити з резервного фонду уряду фінансові ресурси, необхідні для реалізації проекту

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації розробила проект інформаційного захисту, який дозволить заблокувати антиукраїнське телерадіомовлення вздовж лінії розмежування в зоні проведення АТО. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час засідання Національного координаційного центру кібербезпеки.

«Інформаційна агресія - одна з найнебезпечніших складових гібридної війни, яку веде проти нас Росія. Тому блокування деструктивного впливу сепаратистської та російської інформаційної пропаганди в зоні проведення АТО - одна з наших пріоритетних задач», - наголосив він.

За його словами, керівництво Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації доповіло про детально розроблений проект інформаційного захисту.

Зважаючи на невідкладність реалізації цього завдання, секретар РНБО України звернувся до прем‘єр-міністра України Володимира Гройсмана з пропозицією виділити з резервного фонду уряду фінансові ресурси, необхідні для реалізації проекту.

«Запропоноване Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації обладнання - українського виробництва, воно ефективно вирішує покладені на нього завдання та на порядок дешевше за іноземні аналоги», - відзначив Турчинов.