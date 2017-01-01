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    Україна готує потужну зброю на базі танку «Оплот»

    • Сьогодні, 08:00
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    <p>Бойова машина піхоті &laquo;Берсек&raquo;</p>

    Бойова машина піхоті «Берсек»

    Українські оборонні підприємства розробляють важку машину піхоту на шасі «Оплота»

    В Україні йде розробка нової бойової машини піхоти. Про це повідомляє видання Defence Blog з посиланням на власні джерела. За даними журналістів, БМП буде створено на шасі українського «Оплоту», який входить до ТОП-10 кращих танків світу.

    Як доказ журналісти навели ескізи машини з основними характеристиками. Які саме українські компанії займаються розробкою важкої БМП, в матеріалі не сказано. Можна припустити, що над проектом працює Харківське конструкторське бюро ім. Морозова. Саме це КБ займалося розробкою «Оплоту».

    Берсек
    Берсек

    Робоча назва бойової машини піхоти - «Берсек». Її головна перевага перед радянськими БМП-2, які стоять на озброєнні української армії, - міцніша броня. Також «Берсек» буде більш ефективним з точки зору безпеки екіпажу.

    Серед плюсів важкої БМП на базі танку:

    • багатошарова комбінована броньовані сталь з елементами композитних матеріалів;
    • динамічний захист;
    • хороша оглядовість - екіпаж має огляд на 360 градусів.

    Чи планується брати «Берсек» на озброєння Збройних сил України, невідомо. Але, як раніше запевняли «Главком» у Міністерстві оборони, до 2020 року армія має отримати перші танки «Оплот». Про те, на яке озброєння та техніку можуть розраховувати українські військові вже цього року, читайте за цим посиланням.

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