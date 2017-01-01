Україна і Молдова спільно контролюватимуть кордони



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підписання відбулось під час урочистих заходів до 25-річчя прикордонної молдовської поліції

Україна і Молдова домовились про спільний контроль у пунктах пропуску через державний кордон. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Українська і молдовська сторони підписали протоколи про організацію спільного прикордонно-митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон, а саме — «Джюрджюлєшть-Рені», що на українській території та «Паланка-Маяки-Удобне» — на молдовській території.

Підписання відбулось під час урочистих заходів до 25-річчя прикордонної молдовської поліції за участі прем’єр-міністра та міністра внутрішніх справ Молдови, а також представників акредитованих дипломатичних місій, керівництвом прикордонних і митних відомств України та Молдови.

«Підписання протоколів про організацію спільного контролю ще в двох пунктах пропуску є черговим практичним кроком, спрямованим на зміцнення довіри між нашими країнами та створення комфортних умов для громадян, які перетинають кордон за рахунок скорочення часу їх оформлення в пункті пропуску на 20-25%», — зазначив голова ДПСУ Віктор Назаренко.

Крім того, сторони домовилися про подальшу плідну співпрацю з метою реалізації досягнутих домовленостей.