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    Україна і Молдова спільно контролюватимуть кордони

    • Сьогодні, 19:07
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    Підписання відбулось під час урочистих заходів до 25-річчя прикордонної молдовської поліції

    Україна і Молдова домовились про спільний контроль у пунктах пропуску через державний кордон. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

    Українська і молдовська сторони підписали протоколи про організацію спільного прикордонно-митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон, а саме — «Джюрджюлєшть-Рені», що на українській території та «Паланка-Маяки-Удобне» — на молдовській території.

    Підписання відбулось під час урочистих заходів до 25-річчя прикордонної молдовської поліції за участі прем’єр-міністра та міністра внутрішніх справ Молдови, а також представників акредитованих дипломатичних місій, керівництвом прикордонних і митних відомств України та Молдови.

    «Підписання протоколів про організацію спільного контролю ще в двох пунктах пропуску є черговим практичним кроком, спрямованим на зміцнення довіри між нашими країнами та створення комфортних умов для громадян, які перетинають кордон за рахунок скорочення часу їх оформлення в пункті пропуску на 20-25%», — зазначив голова ДПСУ Віктор Назаренко.

    Крім того, сторони домовилися про подальшу плідну співпрацю з метою реалізації досягнутих домовленостей.

     

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