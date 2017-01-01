Україна і Молдова стали ареною протистояння двох світів, - Порошенко

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Президент Петро Порошенко

Україна і Молдова відновлять своїх суверенно визнані кордони, переконаний президент

Україна і Молдова стали ареною зіткнення двох світів та спроби розпалити міжлюдську ворожнечі. Про це під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Молдови Павлом Філіппом заявив президент України Петро Порошенко.

«На жаль, наш спільний регіон став ареною протистояння двох світоглядних концепцій. Перша – демократичні цінності, права людини, рух в майбутнє. Друге - тоталітарні, диктат, повернення в минуле. У нас намагалися розпалити пожежу міжетнічної і міжлюдської ненависті. І хто зна, куди б дійшла ця пожежа, якби не героїзм українських воїнів», - зазначив Порошенко.

За словами президента, чверть століття тому Молдова зіткнулася я зі схожою агресією, втративши частину своєї території. «Ми зараз спостерігаємо спроби нав'язати Молдові і Україні такі формати реінтеграції, які дозволять ззовні вирішувати долі народів наших країн. Ці спроби приречені на поразку. Україна і Молдова будуть відновлені в своїх суверенно визнаних кордонах», - наголосив Порошенко.