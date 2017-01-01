Україна і МВФ домовилися про нові умови перегляду ціни газу для населення
- Сьогодні, 21:29
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Перегляд ціни залежно від зміни вартості імпортного газу буде проводитися з 1 квітня не щоквартально, а раз на піврокуУкраїна і Міжнародний валютний фонд (МВФ) домовилися про нові умови перегляду ціни газу для населення з 1 квітня 2017 року, повідомляють «Українські новини»з посиланням на нову редакцію Меморандуму про співпрацю України і МВФ, копією якого володіють.
Як зазначається, згідно з документом, перегляд ціни залежно від зміни вартості імпортного газу буде проводитися з 1 квітня не щокварталу, як передбачалося раніше, а кожні півроку.
За основу буде братися середня ціна імпортного газу за 6 місяців.
«Враховуючи збільшення періоду для визначення цінового орієнтиру, знижується ймовірність того, що середня ціна імпортного газу в квітні істотно зміниться. При цьому не виключено, що ціна може збільшитися несуттєво через девальвацію гривні», - підкреслюється в повідомленні.
Джерело: Українські новини