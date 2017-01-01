  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Україна і МВФ домовилися про нові умови перегляду ціни газу для населення

    • Сьогодні, 21:29
    • Розсилка

    Перегляд ціни залежно від зміни вартості імпортного газу буде проводитися з 1 квітня не щоквартально, а раз на півроку

    Україна і Міжнародний валютний фонд (МВФ) домовилися про нові умови перегляду ціни газу для населення з 1 квітня 2017 року, повідомляють «Українські новини»з посиланням на нову редакцію Меморандуму про співпрацю України і МВФ, копією якого володіють.

    Як зазначається, згідно з документом, перегляд ціни залежно від зміни вартості імпортного газу буде проводитися з 1 квітня не щокварталу, як передбачалося раніше, а кожні півроку.

    За основу буде братися середня ціна імпортного газу за 6 місяців.

    «Враховуючи збільшення періоду для визначення цінового орієнтиру, знижується ймовірність того, що середня ціна імпортного газу в квітні істотно зміниться. При цьому не виключено, що ціна може збільшитися несуттєво через девальвацію гривні», - підкреслюється в повідомленні.

    Джерело: Українські новини
    Читайте також
    МВФ газ Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ