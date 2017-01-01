Україна і США ведуть переговори про постачання вугілля, - експерт

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Розглядається варіант американського вугілля з тривалим контрактом з дисконтом, щоб ця ціна задовольняла українських споживачів і генеруючі компанії як приватні, так і державні, - експерт

Україна і США почали переговори щодо альтернативи поставкам вугілля з окупованих територій. Про це в коментарі NewsOne сказав експерт з енергоринку Віталій Кропачов, який бере участь у переговорах.

Він зазначив, що проведено зустрічі з керівниками Міністерства енергетики США, після яких було прийнято рішення створити робочу групу, яка запропонує альтернативні варіанти. «Обговорювався варіант американського вугілля з тривалим контрактом з дисконтом, щоб ця ціна задовольняла українських споживачів і генеруючі компанії як приватні, так і державні... Це може бути поставка з Річард Бей південноафриканського. Сьогодні були запропоновані різні можливості цінового діапазону для нашої країни», - сказав Кропачов.

Експерт додав, що йшлося про антрацитову групу, оскільки вугілля марки Г (газова група, яка видобувається на підконтрольній Україні території) на даний момент вистачає.

Кропачов підкреслив що в робочу групу з американського боку увійдуть ті люди, які в 2014 році працювали в енергетичній галузі України. «З нашого боку на рівні міністерства будуть як приватні структури, які працюють в галузі енергетики, так і керівники генерацій», - підкреслив експерт.