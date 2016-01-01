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    Україна ініціює обмін 58 наших полонених на 228 бойовиків

    • 29 Грудня, 20:20
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    Полонені
    Полонені

    СБУ докладатиме максимум зусиль, щоб цей обмін відбувся до Різдвяних свят, запевнив Грицак

    Україна готова йти на поступки в питання обміну полоненими. Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак, коментуючи передачу представникам так званих «ДНР/ЛНР» 15 полонених.

    Він зазначив, що українська держава пішла на такий жест доброї волі з надією остаточно «розморозити» процес обміну полоненими, який блокувався бойовиками.

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    «Ми готові йти на поступки в цьому питанні, аби найшвидше повернути наших бранців до родин», ‒ наголосив Грицак.

    За його словами Україна також ініціювала обмін 58 підтверджених бойовиками наших заручників на 228 прихильників сепаратистів. «СБУ докладатиме максимум зусиль, щоб цей обмін відбувся до Різдвяних свят», ‒ запевнив Грицак. 

    Нагадаємо, сьогодні українська сторона передала терористичним «ДНР» і «ЛНР» 15 полонених

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