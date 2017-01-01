Україна, Канада та Британія проведуть спостережний політ над територією Росії

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Літак спостереження C130-J

Місія буде виконуватися на канадському літаку спостереження

Спільна місія Канади, Великобританії та України виконає з 2 по 6 травня спостережний політ над Білоруссю і Росією в рамках Договору з відкритого неба.

Про це повідомив начальник російського Центру по зменшенню ядерної небезпеки Сергій Рижков.

Місія буде виконуватися на канадському літаку спостереження C130-J з підмосковного аеродрому «Кубинка».

Під час польоту за узгодженим маршрутом російські фахівці на борту літака будуть контролювати суворе дотримання параметрів польоту і застосування передбаченої договором апаратури, пояснив російський чиновник.

Договір з відкритого неба був підписаний в 1992 році. Цей документ став одним із заходів по зміцненню довіри в Європі після холодної війни. Він діє з 2002 року і дозволяє країнам-учасницям відкрито збирати інформацію про збройні сили та заходи один одного.

Джерело: РИА НОВОСТИ