Україна, Канада та Британія проведуть спостережний політ над територією Росії
- Сьогодні, 04:22
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Розсилка
Місія буде виконуватися на канадському літаку спостереження
Спільна місія Канади, Великобританії та України виконає з 2 по 6 травня спостережний політ над Білоруссю і Росією в рамках Договору з відкритого неба.
Про це повідомив начальник російського Центру по зменшенню ядерної небезпеки Сергій Рижков.
Місія буде виконуватися на канадському літаку спостереження C130-J з підмосковного аеродрому «Кубинка».
Під час польоту за узгодженим маршрутом російські фахівці на борту літака будуть контролювати суворе дотримання параметрів польоту і застосування передбаченої договором апаратури, пояснив російський чиновник.
Договір з відкритого неба був підписаний в 1992 році. Цей документ став одним із заходів по зміцненню довіри в Європі після холодної війни. Він діє з 2002 року і дозволяє країнам-учасницям відкрито збирати інформацію про збройні сили та заходи один одного.
Джерело: РИА НОВОСТИ