Україна лідирує за смертністю матерів та немовлят - ЮНІСЕФ

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Водночас у МОЗ стверджують, що цей показник поступово знижується з кожним роком

Україна продовжує займати позицію лідера за показниками материнської смертності серед країн Європи. Про це стверджують у Представництві Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, повідомляє ВВС.

Дані міжнародного оцінювання стверджують, що у 2015 році в Україні зафіксували 120 випадків материнської смертності, тоді як у Польщі — 12, у Румунії — 56, у Німеччині — 42.

Показники смертності немовлят також значно вищі, ніж у країнах Європейського Союзу: 2378 випадків смерті немовлят у перші 28 днів життя в Україні, в той час як у Польщі — 1122, у Румунії — 1047, у Німеччині — 1449 випадків.

Проте в Україні цей показник поступово знижується з кожним роком, додають у МОЗ.

«Часто жінки недостатньо звертають увагу на власний стан здоров’я, що вкрай необхідно, тим більше під час вагітності», - зазначив лікар-гінеколог, експерт ЮНІСЕФ Андрій Загребельний.