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    Україна має рік на проведення ключових реформ - єврокомісар

    • Сьогодні, 07:55
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    Реформи
    Реформи

    У ЄС розраховують на схвалення медичної, пенсійної, земельної реформ та проведення приватизації

    Європейський комісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Хан заявив, що Україна має лише рік на проведення ключових структурних реформ.

    «У нас лишилося часу до середини літа наступного року. Потім ми увійдемо у стан, коли настрої формуватиме передвиборчий процес, а це зазвичай не допомагає проводити реформи», - пояснив він.

    Серед напрямків реформ, які Верховна Рада має схвалити до того часу, він назвав медичну, пенсійну, земельну реформу та проведення приватизації.

    Комісар наголосив, що частина з цих змін не є популярними, що ускладнить їх схвалення ближче до виборів. Водночас, на думку Хана, вони не необхідними для розвитку України

    Хан у спілкуванні зі ЗМІ також закликав українську владу якнайшвидше запровадити європейські технічні стандарти для доступу українських підприємств до європейських ринків.

    «Необхідно використати всі можливості Угоди про асоціацію і поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі», - зазначив він.

    «Що стосується європейських технічних стандартів, такі стандарти прийняті в усьому світі. І якщо Україна відповідатиме стандартам Європейського Союзу, то вона зможе мати доступ до ширших, глобальних ринків», - пояснив комісар.

    Нагадаємо, єврокомісар Хан також заявляв, що немає причин говорити про призупинення безвізу для України, водночас ЄС не збирається вести переговори з Україною про нову асоціацію.

    Комісар Європейського союзу з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Хан відвідує Україну з візитом 1-2 червня. 

    Джерело: Європейська правда

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