Україна має рік на проведення ключових реформ - єврокомісар

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Реформи

У ЄС розраховують на схвалення медичної, пенсійної, земельної реформ та проведення приватизації

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Хан заявив, що Україна має лише рік на проведення ключових структурних реформ.

«У нас лишилося часу до середини літа наступного року. Потім ми увійдемо у стан, коли настрої формуватиме передвиборчий процес, а це зазвичай не допомагає проводити реформи», - пояснив він.

Серед напрямків реформ, які Верховна Рада має схвалити до того часу, він назвав медичну, пенсійну, земельну реформу та проведення приватизації.

Комісар наголосив, що частина з цих змін не є популярними, що ускладнить їх схвалення ближче до виборів. Водночас, на думку Хана, вони не необхідними для розвитку України

Хан у спілкуванні зі ЗМІ також закликав українську владу якнайшвидше запровадити європейські технічні стандарти для доступу українських підприємств до європейських ринків.

«Необхідно використати всі можливості Угоди про асоціацію і поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі», - зазначив він.

«Що стосується європейських технічних стандартів, такі стандарти прийняті в усьому світі. І якщо Україна відповідатиме стандартам Європейського Союзу, то вона зможе мати доступ до ширших, глобальних ринків», - пояснив комісар.

Нагадаємо, єврокомісар Хан також заявляв, що немає причин говорити про призупинення безвізу для України, водночас ЄС не збирається вести переговори з Україною про нову асоціацію.

Комісар Європейського союзу з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Хан відвідує Україну з візитом 1-2 червня.

Джерело: Європейська правда