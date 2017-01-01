Україна модернізує енергогенеруючі компанії за китайські кредити

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Порошенко повідомив про свої домовленості з польськими та китайськими партнерами щодо модернізації українських енергогенеруючих компаній

Україна збільшила долю атомної енергетики в загальному енергобалансі країни. Про це повідомив президент Петро Порошенко під час засідання Ради Національної безпеки і оборони.

«Мені приємно повідомити, що ми різко збільшили долю атомної енергетики в загальному енергетичному балансі. Було 47%, зараз стрімко наближається до 60%. А це мільйони тон вугілля, якого більше не потребує Україна», - зазначив він.

При цьому глава держави висловив впевненість, що ці кроки дозволяють вийти на бажаний результат.

Президент також привітав факт розробки проектів модернізації генеруючих потужностей, які використовують антрацитове вугілля, та переведення їх на використання вугілля газової групи.

«Мова йде про суттєве збільшення коефіцієнту корисної дії і забезпечення, щоб вони працювали на будь-яких видах пального. Незважаючи на те, що на це потрібно 2-3 роки, ця робота має розпочатися негайно і вже», - сказав президент.

За словами Порошенка, сьогоднішнє засідання також присвячено аналізу та контролю виконання цілої низки заходів, які пов’язані з рішеннями РНБО, що приймалися в 2014-2016 роках.

Крім того, президент повідомив про свої домовленості з польськими та китайськими партнерами щодо модернізації українських енергогенеруючих компаній. «Ми про це говорили з моїми польськими колегами щодо можливості залучення кредитних ресурсів і під час моєї нещодавньої зустрічі з Президентом Китаю Сі Цзіньпіном, щоб переорієнтувати китайське кредитування. Для цього є усі необхідні позиції», - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.

Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.

Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.

Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.

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