Україна може отримати військові кораблі НАТО

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Андрій Тарасов

На фінішну пряму вже вийшли перемовини щодо передачі з боку США десантних кораблів

Незабаром Військово-морські сили України можуть розширити свій військовий потенціал. Про це в ефірі одеського телеканалу заявив перший заступник Командувача ВМС України Андрій Тарасов, повідомляє «Укрінформ».

За його словами, тривають переговори щодо передачі Україні кораблів та суден зі складу військово-морських сил країн НАТО. Зокрема, вже на фінішну пряму вийшли домовленості щодо передачі з боку США десантних кораблів типу Island.

За словами Тарасова, кораблі, які можуть передати Україні, вже вийшли з користування в цих країнах, адже на зміну їм прийшли новіші моделі. Проте вони перебувають в повному бойовому стані.

Окрім того, український флот отримає нові кораблі, які зараз будуються на вітчизняних підприємствах. Зі слів Тарасова мова йде про чотири артилерійські катери типу «Гюрза-М», два десантно-штурмових кораблі, а також одне судно спеціального призначення.

Нагадаємо, урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина розповів «Главкому», що колишній командувач Військово-морських сил України Денис Березовський, який на початку березня 2014 року зрадив присягу і надав Росії допомогу у здійсненні окупації Криму, перейшов на бік ворога за 300 тисяч доларів.