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    Україна на 99% узгодила з МВФ пенсійну реформу - Мінсоцполітики

    • Сьогодні, 21:14
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    Міністр соціальної політики України Андрій Рева
    Міністр соціальної політики України Андрій Рева

    Наразі узгодити залишилося лише технічні деталі, стверджує міністр

    Україна на 99% узгодила пенсійну реформу з місією Міжнародного валютного фонду, а решту технічних деталей сторони узгодять у режимі відеоконференції.

    Про це заявив міністр соцполітики Андрій Рева, повідомляє «Уніан».

    «Сьогодні ми перебуваємо на завершальному етапі підготовки пенсійної реформи, думаю, один-півтора тижня - і робота буде завершена. Ми домовилися, що остаточні деталі будемо узгоджувати в режимі відеоконференції. Ми працюємо над законопроектом паралельно, ми не чекаємо узгодження з МВФ остаточних деталей, 99% самої реформи узгоджено. Залишилися технічні моменти», - заявив профільний міністр.

    За його словами, Україна не чекає офіційного затвердження за результатами переговорів з МВФ для переходу до наступного етапу, адже багато часу для підготовки остаточного законопроекту не потрібно.

    Також він нагадав, законопроект про пенсійну реформу може бути внесений у Верховну Раду до 16 травня.

    Раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що пенсійна реформа передбачає підвищення пенсій для 9 мільйонів пенсіонерів з 12 мільйонів. За його словами, уряд має намір забезпечити оновлення пенсій від 200 гривень до тисячі гривень на місяць для понад 5 мільйонів пенсіонерів.

    18 квітня голова місії МВФ в Україні Рон ван Роден наголосив, що пенсійна реформа потрібна Україні терміново.

    При цьому віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявив, що Кабінет міністрів ще напрацьовує свій варіант пенсійної реформи. 

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