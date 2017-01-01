Україна на 99% узгодила з МВФ пенсійну реформу - Мінсоцполітики
- Сьогодні, 21:14
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Наразі узгодити залишилося лише технічні деталі, стверджує міністр
Україна на 99% узгодила пенсійну реформу з місією Міжнародного валютного фонду, а решту технічних деталей сторони узгодять у режимі відеоконференції.
Про це заявив міністр соцполітики Андрій Рева, повідомляє «Уніан».
«Сьогодні ми перебуваємо на завершальному етапі підготовки пенсійної реформи, думаю, один-півтора тижня - і робота буде завершена. Ми домовилися, що остаточні деталі будемо узгоджувати в режимі відеоконференції. Ми працюємо над законопроектом паралельно, ми не чекаємо узгодження з МВФ остаточних деталей, 99% самої реформи узгоджено. Залишилися технічні моменти», - заявив профільний міністр.
За його словами, Україна не чекає офіційного затвердження за результатами переговорів з МВФ для переходу до наступного етапу, адже багато часу для підготовки остаточного законопроекту не потрібно.
Також він нагадав, законопроект про пенсійну реформу може бути внесений у Верховну Раду до 16 травня.
Раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що пенсійна реформа передбачає підвищення пенсій для 9 мільйонів пенсіонерів з 12 мільйонів. За його словами, уряд має намір забезпечити оновлення пенсій від 200 гривень до тисячі гривень на місяць для понад 5 мільйонів пенсіонерів.
18 квітня голова місії МВФ в Україні Рон ван Роден наголосив, що пенсійна реформа потрібна Україні терміново.
При цьому віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявив, що Кабінет міністрів ще напрацьовує свій варіант пенсійної реформи.