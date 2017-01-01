Україна на третину скоротила споживання вугілля
- Сьогодні, 22:24
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Кам'яне вугілля
В квітні 2017 року споживання вугілля зменшено до 2,823 млн тонн
Україна в квітні 2017 року скоротила споживання кам'яного вугілля порівняно з аналогічним періодом минулого року на 29,9% - до 2,823 млн тонн.
Про це йдеться у звіті Державної служби статистики України.
Також повідомляється, що в порівнянні з березнем цього року споживання вугілля в квітні скоротилося на 1,3%.
До слова, надзвичайні заходи в енергетиці, які дозволяють суттєво скоротити обсяг споживання антрацитового вугілля, можуть продовжитися до середини вересня.
Раніше повідомлялося, що в уряді готують три плани виходу з надзвичайного стану в енергетиці.