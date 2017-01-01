Україна не буде зрікатися своєї вагомої частки в подоланні нацизму, - Порошенко

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Президент України Петро Порошенко під час участі в акції «Перша хвилина миру»

Проти нацизму найбільша кількість українців, 6 мільйонів, билася в рядах Червоної армії

Нікому і ніколи не вдасться применшити подвиг семи мільйонів українців зроблений для перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час участі в акції «Перша хвилина миру», – повідомляє прес-служба президента.

«Ми, на відміну від Москви, не збираємося приватизовувати велику спільну перемогу усіх народів Радянського Союзу та країн антигітлерівської коаліції. Але й зрікатися своєї вагомої частки в подоланні нацизму – теж не будемо. Нікому і ніколи не вдасться применшити подвиг наших предків», – сказав він.

Порошенко підкреслив, що майже 7 мільйонів солдат в семи, як мінімум, арміях – «така географія української боротьби проти нацизму».

«Проти нацизму найбільша кількість українців, 6 мільйонів, билася в рядах Червоної армії. Ще 100 тисяч – в лавах Української Повстанської Армії та 250 тисяч – у збройних силах країн-членів антигітлерівської коаліції», – повідомив президент.

Він вказав на той факт, що відомий британський політичний діяч тих часів Вінстон Черчіль писав, що з-поміж усіх народів, які опинилися під владою нацистів, чи не найбільше постраждав український.

«Але, разом з тим, він ціною мільйонів своїх представників зробив величезний внесок у перемогу у Другій світовій», – це каже Черчіль. В Росії ж дехто каже, що нібито вона – Росія – виграла б цю війну і без України. Яка ж неправда!», – наголосив Порошенко.

Він зазначив, що відзначаючи сьогодні День пам’яті та примирення ми в першу чергу віддаємо данину поваги мільйонам наших співвітчизників, які рятували від нацизму Україну, Європу та світ.

«Але це ще і свого роду відкритий урок історії, під час якого ми всі маємо згадати, чому сталася така трагедія як Друга світова. І зрозуміти, що робити, аби ніколи більше не трапилася Третя. Це в Росії до 9 травня виголошують зараз гасло «Ми можемо повторити». А ми, як і вся Європа, прагнемо до того, аби подібного ніколи і ніде більше не трапилося. Відчуйте різницю між «можемо повторити» і never again, «ніколи більше». Різниця очевидна, і носить цивілізаційний характер», – сказав він.