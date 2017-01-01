Україна не отримала від Росії запит про видачу їм Церцвадзе - прокуратура

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Генпрокуратура розпочне екстрадиційну перевірку лише після отримання від РФ відповідного запиту

Російська Федерація станом на сьогодні не надіслала Генеральній прокуратурі України запит про екстрадицію Гії Церцвадзе. Про це сьогодні повідомив журналістам заступник генпрокурора України Євген Єнін.

«Станом на кінець сьогоднішнього дня не отримано запит з РФ про видачу цього (Гії Церцвадзе — ред.) громадянина Грузії», — сказав він.

Єнін зазначив, що як тільки вони отримають з РФ запит про видачу грузинського добровольця, Генпрокуратура розпочне екстрадиційну перевірку.

«Як тільки нами буде перевірено наявність чинників, які можуть перешкоджати видачі цього громадянина до РФ, нами буде прийняте відповідне процесуальне рішення», — уточнив він.

Прокурор запевнив, що наразі екстрадицій на перевірка стосовно Церцвадзе не проводиться, оскільки РФ не надіслала запит на екстрадицію.

На уточнення журналістів про те, який наразі статус у Церцвадзе, Єнін відповів: «Наразі він перебуває в розшуку Інтерполу з позначкою - затримання. Відповідно, залишити територію нашої держави до завершення екстрадиційної перевірки — про це наразі говорити передчасно», — сказав Єнін.

Як повідомлялося, громадянин Грузії Гія Церцвадзе, який воював за сили АТО на Донбасі і екстрадиції якого вимагає РФ через звинувачення у вбивстві, подав прохання про отримання статусу біженця в Україні.

Нагадаємо, що 19 січня київський суд заарештував на 40 діб грузина Гію Церцвадзе, який воював добровольцем за сили АТО, за підозрою у вбивстві на території Росії.

Командир «грузинського легіону» Мамука Мамулашвілі в ефірі Еспресо заявив, що у разі видачі Росії Церцвадзе, «грузинські легіонери» збираються залишити Україну.

Як заявив заступник генерального прокурора України Євген Єнін, Україна не видасть Росії затриманного бійця АТО громадянина Грузії Гію Церцвадзе, якщо його життю будуть загрожувати тортури або смерть.

26 січня Гію Церцвадзе відпустили.