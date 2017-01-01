Україна не припинятиме водопостачання на окуповані райони Донбасу, - міністр

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Раніше на непідконтрольну територію надходило близько 90% води, зараз ця частка зменшилася до 70%

Україна не припинятиме водопостачання на окуповані території Луганської та Донецької областей з гуманітарних міркувань.

Про це повідомив глава Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо-переміщених осіб Вадим Черниш.

«З гуманітарних міркувань ні в якому разі Україна не може на це піти і не буде на це йти. Взагалі-то весь цей період саме українська сторона підтримує функціонування цієї системи (водопостачання), яка забезпечує наших громадян по обидві сторони лінії (розмежування)», — сказав вів в ефірі «5 каналу».

Черниш зазначив, що раніше на непідконтрольну територію надходило близько 90% води, зараз ця частка зменшилася до 70%.

При цьому міністр підкреслив, що підприємство, яке замовляє у КП «Вода Донбасу» постачання на непідконтрольні території, працює в українському правовому полі.