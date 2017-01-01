Україна зазнала втрат на Донбасі: один воїн загинув, чотирьох поранено

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Автор: українська художниця Беата Куркуль Українські воїни

Внаслідок підриву на вибуховому пристрої було поранено двох військовослужбовців Національної гвардії України

Упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загинув один український військовослужбовець, ще чотирьох поранено. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«Минулої доби внаслідок активних бойових дій один український військовослужбовець загинув, двоє дістали поранення», – сказав він.

Лисенко додав, що внаслідок підриву на вибуховому пристрої було поранено ще двох військовослужбовців Національної гвардії України.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог 70 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників.

Як повідомляв «Главком», вранці 9 травня бойовики самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» провели «військові паради». Зокрема, в «параді» в Донецьку було задіяно понад 50 одиниць військової техніки.

Командування російських військ на Донбасі наказало відправити на передові позиції військову техніку, яку було задіяно під час «параду» 9 травня у підконтрольних бойовикам Донецьку та Луганську.