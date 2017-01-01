Україна обирає представника на «Євробачення-2017»: фінал відбору

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За право представляти Україну на «Євробаченні-2017» поборються Tayanna, «Сальто назад», Illaria, Rozhden, Melovin и O.Torvald.

Сьогодні, 25 лютого, відбувається фінал національного відбору на Євробачення-2017. Розпочався він о 19:00.

Саме цього вечора Україна обере представника на пісенний конкурс, що проходитиме у Києві. Нагадаємо, до фіналу пройшли Tayanna, «Сальто назад», Illaria, Rozhden, Melovin и O.Torvald.

Дивіться виступи шести фіналістів нацвідбору:

Як повідомлялося, своїх представників на пісенний конкурс «Євробачення-2017», який відбудеться навесні в Києві, визначили вже 26 країн.

Так, Австрія, Азербайджан, Албанія, Бельгія, Білорусь, Велика Британія, Вірменія, Грузія, Ізраїль, Італія, Ірландія, Іспанія, Кіпр, КЮР Македонія, Нідерланди, Німеччина, Фінляндія, Чорногорія, Швейцарія, а віднедавна ще й Мальта, Польща, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія, Словенія оголосили імена представників своїх країн на Євробаченні-2017.

У суботу представників на «Євробачення-2017» оберуть у Молдові, Данії та Україні.