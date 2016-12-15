Україна обмінялиася списками полонених із представниками бойовиків - Сайдік
- Сьогодні, 18:08
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Наразі списки верифікуються сторонами
Українська сторона і представники ОРДЛО обмінялися списками утримуваних осіб.
Про це заявив представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік під час спілкування з пресою, повідомляє телеканал «112 Україна».
«У гуманітарній сфері важливим позитивним елементом є, на нашу думку, обмін списками осіб, утримуваних у зв'язку з конфліктом, з боку влади України та ОРДО і ОРЛО. В даний час списки підтверджуються сторонами», - заявив Сайдік.
Мова також йшла про тих утримуваних, які після звільнення хотіли б залишитися на територіях підконтрольних уряду України.
Як повідомлялося, сьогодні у Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.
У Мінську Контактна група закликала до повного припинення вогню на Донбасі.