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    Україна обмінялиася списками полонених із представниками бойовиків - Сайдік

    • Сьогодні, 18:08
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    Наразі списки верифікуються сторонами

    Українська сторона і представники ОРДЛО обмінялися списками утримуваних осіб.

    Про це заявив представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік під час спілкування з пресою, повідомляє телеканал «112 Україна».

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    «У гуманітарній сфері важливим позитивним елементом є, на нашу думку, обмін списками осіб, утримуваних у зв'язку з конфліктом, з боку влади України та ОРДО і ОРЛО. В даний час списки підтверджуються сторонами», - заявив Сайдік.

    Мова також йшла про тих утримуваних, які після звільнення хотіли б залишитися на територіях підконтрольних уряду України. 

    Як повідомлялося, сьогодні у Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

    У Мінську Контактна група закликала до повного припинення вогню на Донбасі.

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    Контактна група
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