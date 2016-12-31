Україна очолила один із комітетів Радбезу ООН



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Радбез ООН

Україна впродовж 2017 року як непостійний член Ради Безпеки ООН очолюватиме роботу Санкційного комітету щодо Республіки Судан

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко з 1 січня офіційно розпочав головування в Санкційному комітеті Ради Безпеки ООН щодо Республіки Судан. Про це повідомили в Місії України при ООН.

«Починаючи з 1 січня, Україна впродовж 2017 року як непостійний член Ради Безпеки ООН очолюватиме роботу Санкційного комітету щодо Республіки Судан», - поінформував речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

Він уточнив, що основна місія України полягатиме в забезпеченні дотримання санкцій по відношенню до цієї країни, які включають збройне ембарго (поширюється тільки на Дарфур), заборону поїздок та арешт активів осіб, причетних до конфлікту.

«Одним із пріоритетів непостійного членства України в Раді Безпеки ООН є підтримання миру на Африканському континенті», - зауважив Ніколенко. У цьому зв'язку він нагадав, що з початку 2016 року наша держава очолила Санкційний комітет Радбезу щодо Центральноафриканської Республіки.

«Це є свідченням того, що Україна може брати на себе глобальну відповідальність», – підкреслив український дипломат.

Санкційний комітет Ради Безпеку ООН щодо Судану заснований резолюцією Радбезу 1591 у 2005 році з метою стримування збройного конфлікту в регіоні Дарфур. Ситуацію в Судані відстежує спеціально створений в рамках Комітету орган – Група незалежних експертів, до складу якої входить п'ятеро представників. Їх мандат поновлюється рішенням Ради Безпеки ООН щороку.

Джерело: Укрінформ