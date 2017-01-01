Україна оскаржує виплату $144 млн у справі захопленого Коломойським НПЗ

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Міністр юстиції Павло Петренко

Україна домагається скасування рішення міжнародного арбітражу про виплату $144 млн на користь «Татнафти» у справі «Укртатнафти»

Україна буде використовувати всі законні механізми і вимагати скасування рішення міжнародного арбітражу про виплату $144 млн на користь «Татнафти» у справі «Укртатнафти». Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.

«Ми оскаржили рішення про стягнення з України цієї суми, воно зараз оскаржене в касаційному порядку. Сьогодні збиралася наша група, що складається з представників різних органів, з приводу того, щоб затвердити подальший процесуальний графік і стратегію роботи за цією справою. Позиція така, що поки не завершено розгляд справи по суті, ми не визнаємо такого рішення - вважаємо, що його ухвалили з порушенням міжнародного права», - сказав він агентству «Інтерфакс-Україна».

Як повідомлялося, в квітні «Татнафта» подала клопотання до Високого суду правосуддя Лондона в Арбітражний суд Москви стосовно примусового виконання арбітражного рішення від 29 липня 2014 року, згідно з яким Україна зобов'язана виплатити компанії $144 млн у справі «Укртатнафти».

Як відомо, раніше 18,296% акцій Кременчуцького НПЗ належало структурам, близьким до ПАТ «Татнафта», ще 28,7788% - міністерству майна Татарстану. Потім на підприємстві з'явилися нові акціонери, близькі до української групи «Приват» і бізнесмена Олександра Ярославського.

В результаті судових розглядів частка татарстанських акціонерів була практично обнулена, а на підприємстві з'явився новий великий акціонер, пов'язаний з групою «Приват» - ТОВ «Корсан». Боголюбов і Коломойський - давні ділові партнери та співзасновники неоформленої офіційно групи «Приват».

У жовтні 2007 року було заявлено про силове захоплення НПЗ. У зв'язку з цим російська «Татнафта» припинила поставки нафти на НПЗ.

«Татнафта» пред'явила позов Україні в травні 2008 року на підставі російсько-української угоди про захист інвестицій, укладеної в 1998 році.

Російська компанія виграла справу - міжнародний арбітраж в липні 2014 року зобов'язав Україну виплатити «Татнафті» компенсацію в розмірі 112 млн доларів плюс відсотки.