Україна отримає безвіз до літа - Юнкер

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Безвіз для України

Жан-Клод Юнкер і Володимир Гройсман обговорили питання візової лібералізації

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що безвізовий режим для України буде наданий до літа. Про це він сказав в ході прес-конференції після зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом в Брюсселі в п'ятницю.

«Ми обговорили питання візової лібералізації – це станеться до літа», – зазначив Юнкер.

Раніше іноземний журналіст Рікард Йозвяк назвав точну дату (12 червня) набуття чинності безвізу для України. Проте, у Представництві ЄС в Україні застерігають від розповсюдження інформації, що безвіз з ЄС для України набуде чинності 12 червня.