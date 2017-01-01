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    Україна отримає безвіз до літа - Юнкер

    • Сьогодні, 13:44
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    Безвіз для України
    Безвіз для України

    Жан-Клод Юнкер і Володимир Гройсман обговорили питання візової лібералізації

    Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що безвізовий режим для України буде наданий до літа. Про це він сказав в ході прес-конференції після зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом в Брюсселі в п'ятницю.

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    «Ми обговорили питання візової лібералізації – це станеться до літа», – зазначив Юнкер.

    Раніше іноземний журналіст Рікард Йозвяк назвав точну дату (12 червня) набуття чинності безвізу для України. Проте, у Представництві ЄС в Україні застерігають від розповсюдження інформації, що безвіз з ЄС для України набуде чинності 12 червня.

    Джерело: 5 канал
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