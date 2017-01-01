Україна отримає мільйон євро на екологічні проекти

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Кошти планується розподілити між 50 українськими компаніями

Мережа кліматичних інновацій Greencubator протягом двох років виділить один мільйон євро бізнесу в Україні на екологічні проекти.

Про це розповів співзасновник Greencubator Андpій Зінченко в ефірі «Громадського».

«Ми очікуємо, що підтримаємо близько 50 компаній. Тобто середня допомога компанії буде десь 20 тисяч євро», - сказав він.

Зінченко також додав, що Greencubator планує запровадити для окремих компаній п’ять так званих «суперсертефікатів» по 50 тисяч євро кожен.

«Це для тих компаній, де ми побачимо, що компанія справді може дати якийсь прорив. Але для цього нам потрібно буде надати дуже серйозні аргументи», – додав Зінченко.

«Главком» також повідомляв, що дві державні китайські компанії готові представити проекти будівництва сміттєпереробного заводу на Львівщині.

«Крім спорудження заводу по переробці твердих побутових відходів вони також готові будувати дороги, ТЕЦ, модернізувати шахти, а також вкладати кошти в сільське господарство», - заявляв очільник Львівської області Олег Синютка.