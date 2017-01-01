Україна отримає транш від МВФ найближчим часом – віце-прем’єр

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Транш від МВФ

Степан Кубів переконаний, що цей транш усе-таки буде завершено найближчим часом

Віце-прем'єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів переконаний, що найближчим часом Україна отримає транш від Міжнародного валютного фонду. Про це він заявив сьогодні журналістам.

«Я думаю, що цей транш усе-таки буде завершено найближчим часом, відкрите питання про організаційно-економічні показники, які ми повинні подати, про що говорив міністр фінансів, і я думаю, що це найближчим часом буде виконано, передано в Міжнародний валютний фонд і, відповідно, буде отримано транш», – сказав Кубів.

Нагадаємо, 23 березня в Україні розпочала роботу технічна місія Міжнародного валютного фонду.

Як відомо, Міжнародний валютний фонд 19 березня відклав на невизначений час засідання ради директорів з питання виділення Україні чергового траншу в розмірі 1 млрд дол., раніше заплановане на 20 березня.

Українське питання відсутнє в плані роботи ради директорів МВФ, розписаному до 31 березня включно.

За інформацією Мінфіну, перенесення засідання ради директорів МВФ по Україні зумовлено необхідністю уточнення макроекономічних показників внаслідок запровадження торговельної блокади окупованих територій Донецької і Луганської областей за рішенням Ради нацбезпеки і оборони.

Представник України в МВФ Владислав Рашкован на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив, що фонд очікує оновлені макроекономічні прогнози від Національного банку та Міністерства фінансів протягом кількох днів.

21 березня Нацбанк переглянув прогнози для економіки України у зв'язку з блокадою ОРДЛО і має намір узгодити їх із МВФ протягом двох днів. НБУ, зокрема, знизив прогноз зростання ВВП країни на 2017 рік до 1,9% з 2,8%, прогнозованих раніше.

Джерело: УНН