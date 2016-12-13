Україна отримала від ЄС гроші на реформу державного управління

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У Європі відзначають політичну волю уряду до змін у сфері державного управління

Європейський Союз прийняв рішення про виплату першого фіксованого траншу бюджетної підтримки в рамках програми ЄС «Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні». Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Європейські партнери відзначили, що високо цінують зусилля уряду щодо реформування державного управління та відзначають наявність політичної волі до впровадження цих змін.

«Це особливо важливо саме зараз, коли ми розпочали масштабну реформу міністерств. Плануємо залучити найкращих фахівців, яких обиратимуть за відкритими конкурсами. Працюватимемо над вдосконаленням структур, створюючи нові потужні підрозділи із стратегічного планування та аналізу політик. Міністерства повинні бути сучасними та ефективними. Маємо відповідати на виклики сьогодення та розбудовувати успішну державу», - написав на своїй сторінці у Facebook міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.

«Підтримка наших європейських партнерів – це підтвердження того, що ми на правильному шляху щодо змін в системі державного управління. Маємо успішно впровадити одну з найважливіших для України реформ», - підкреслив він.