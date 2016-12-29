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    Україна передала бойовикам 15 полонених (оновлено)

    • 29 Грудня, 18:40
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    Передача полонених
    Передача полонених

    Передача пройшла в районі КПВВ «Майорськ»

    Українська сторона передала терористичним «ДНР» і «ЛНР» 15 полонених. Про це повідомляє РИА Новости.

    Передача пройшла в районі КПВВ «Майорськ» в передмісті Горлівки.

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    З боку «ДНР» звільнених зустрічала так звана «омбудсмен» Дар'я Морозова.

    Як повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко, «українська сторона передала в односторонньому порядку, як жест доброї волі, як гуманітарну акцію, 15 осіб, що здійснили злочини, задля розблокування процесу звільнення заручників». За її словами, серед переданих представникам ОРДЛО осіб 6 жінок, також є літні люди і ті, хто мають хвороби. 
    «Це жест доброї волі напередодні Різдва і новорічних свят, і ми розраховуємо на милосердя та гуманізм іншої сторони», - підкреслила Геращенко.

    Вона повідомила, що на передачі 15 осіб були мами і дружини українських заручників, священики, які звернулися до представників РФ і ОРДЛО звільнити хлопців, проявити милосердя.
    «Представники ОРДО пообіцяли, що до нового року будуть випущені підлітки, що їх утримують в буцегарні за «диверсії і тероризм». Але ми очікуємо звільнення хлопців і апелюємо до Москви і Кремля проявити гуманізм, відпустити заручників, що їх утримують в ОРДЛО і в Москві», - повідомила Геращенко.

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    Україна передала бойовикам 15 полонених (оновлено)
    Україна передала бойовикам 15 полонених (оновлено)
    Україна передала бойовикам 15 полонених (оновлено)
    Україна передала бойовикам 15 полонених (оновлено)

    Раніше повідомлялося, що Україна віддасть в односторонньому порядку 15 осіб, щоб розблокувати процес обміну військовополоненими

    Нагадаємо, 26 грудня ватажки бойовиків заявили, що передадуть нардепу Надії Савченко двох полонених жінок.

    У свою чергу перший віце-спікер, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що питання звільнення з полону бойовиків на Донбасі Анжеліки Преснякової та Ольги Сворак обговорювалося ще з весни.

    У вівторок, 27 грудня, вранці ватажки терористичної «ДНР» передали керівникові громадської організації «Офіцерський корпус» Володимиру Рубану - Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак. 

    Пізніше з'явилися докази, що звільнення двох «полонянок» Надією Савченко керувалося безпосередньо з Москви, а в ОРДЛО навіть не знали, хто це такі.

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