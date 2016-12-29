Україна передала бойовикам 15 полонених (оновлено)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Передача полонених

Передача пройшла в районі КПВВ «Майорськ»

Українська сторона передала терористичним «ДНР» і «ЛНР» 15 полонених. Про це повідомляє РИА Новости.

Передача пройшла в районі КПВВ «Майорськ» в передмісті Горлівки.

З боку «ДНР» звільнених зустрічала так звана «омбудсмен» Дар'я Морозова.

Як повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко, «українська сторона передала в односторонньому порядку, як жест доброї волі, як гуманітарну акцію, 15 осіб, що здійснили злочини, задля розблокування процесу звільнення заручників». За її словами, серед переданих представникам ОРДЛО осіб 6 жінок, також є літні люди і ті, хто мають хвороби.

«Це жест доброї волі напередодні Різдва і новорічних свят, і ми розраховуємо на милосердя та гуманізм іншої сторони», - підкреслила Геращенко.

Вона повідомила, що на передачі 15 осіб були мами і дружини українських заручників, священики, які звернулися до представників РФ і ОРДЛО звільнити хлопців, проявити милосердя.

«Представники ОРДО пообіцяли, що до нового року будуть випущені підлітки, що їх утримують в буцегарні за «диверсії і тероризм». Але ми очікуємо звільнення хлопців і апелюємо до Москви і Кремля проявити гуманізм, відпустити заручників, що їх утримують в ОРДЛО і в Москві», - повідомила Геращенко.

Раніше повідомлялося, що Україна віддасть в односторонньому порядку 15 осіб, щоб розблокувати процес обміну військовополоненими.

Нагадаємо, 26 грудня ватажки бойовиків заявили, що передадуть нардепу Надії Савченко двох полонених жінок.

У свою чергу перший віце-спікер, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що питання звільнення з полону бойовиків на Донбасі Анжеліки Преснякової та Ольги Сворак обговорювалося ще з весни.

У вівторок, 27 грудня, вранці ватажки терористичної «ДНР» передали керівникові громадської організації «Офіцерський корпус» Володимиру Рубану - Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак.

Пізніше з'явилися докази, що звільнення двох «полонянок» Надією Савченко керувалося безпосередньо з Москви, а в ОРДЛО навіть не знали, хто це такі.