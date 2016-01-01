Україна передасть 15 осіб бойовикам у найближчі дні

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Тандіт нагадав, що на сьогоднішній день ми запропонували схему обміну заручниками 228 осію на 57

У найближчі дні 15 повернуться у свої сім’ї за лінію розмежування. Це жінки та хворі люди. Про таке в ефірі «5 каналу» сказав радник голови СБУ Юрій Тандіт.

«Рішення прийнято. Зараз час тільки за процедурою. Думаю, що в найближчі дні, в дужках – години, це все відбудеться. 15 осіб – це люди які скоро повернуться у свої сім’ї за лінію розмежування. Вони або вчиняли злочини або підозрювалися у вчиненні злочину проти цілісності України.Це жінки та хворі люди. І цілих 15 осіб Україна віддає, як знак доброї волі», – наголосив радник голови СБУ.

Ю.Тандіт нагадав, що на сьогоднішній день ми запропонували схему обміну заручниками 228 осію на 57.

«Цим Україна показує, що думає і про людей за лінією зіткнення, адже це наші громадяни», – наголосив він.

Раніше прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер повідомила, що з початку року гуманітарній підгрупі у Тристоронній контактній групі вдалося сприяти звільненню 17 українських заручників.



