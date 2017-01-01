Україна піднялася у рейтингу Doing Business-2017 на 80-те місце

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У питанні оподаткування Україна знизилася на одну сходинку

Україна здобула 80-те місце серед 190 країн у рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business 2017 від Світового банку.

Порівняно з 2016 роком, за уточненими даними, Україна піднялася на одне місце – з 81-го на 80-те.

Так, щодо захисту міноритарних інвесторів позиції України покращилися на 31 пункт, щодо забезпечення виконання контрактів – на 12.

Також щодо підключення до системи електропостачання Україна піднялася на 10 позицій, щодо створення підприємств – на 4 позиції.

У питанні оподаткування Україна знизилася на одну сходинку. Те саме стосується реєстрації власності, отримання кредитів.

Крім того, Україна погіршила позицію щодо міжнародної торгівлі на п'ять пунктів.

У рейтингу Doing Business 2016, уточненому відповідно до методології, застосованої цьогоріч, Україні належало 81-ше місце серед 189 країн.