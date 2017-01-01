Україна підпише документ про співпрацю між митними органами країн ГУАМ
- Сьогодні, 11:33
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Документ дозволить взаємно визнавати митні процедури країн-учасниць ГУАМ
Україна підпише документ, який визначатиме поглиблення співпраці між митними органами країн ГУАМ. Про це в рамках саміту країн-учасниць ГУАМ заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє Укрінформ.
«Ми підпишемо документ, який визначатиме поглиблення нашої співпраці між митними органами. Коли ми говоримо про зону вільної торгівлі, у нас має бути дуже якісно збудована робота митних органів», - сказав Гройсман.
За його словами, документ дозволить взаємно визнавати митні процедури країн-учасниць ГУАМ.
«Це прискорить процес нашої співпраці», - підкреслив прем'єр.
Як повідомлялося, сьогодні розпочався саміт країн-учасниць Організації за демократію та економічний розвиток ГУАМ.