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    Україна підпише документ про співпрацю між митними органами країн ГУАМ

    • Сьогодні, 11:33
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    Володимир Гройсман
    Володимир Гройсман

    Документ дозволить взаємно визнавати митні процедури країн-учасниць ГУАМ

    Україна підпише документ, який визначатиме поглиблення співпраці між митними органами країн ГУАМ. Про це в рамках саміту країн-учасниць ГУАМ заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє Укрінформ.

    «Ми підпишемо документ, який визначатиме поглиблення нашої співпраці між митними органами. Коли ми говоримо про зону вільної торгівлі, у нас має бути дуже якісно збудована робота митних органів», - сказав Гройсман.

    За його словами, документ дозволить взаємно визнавати митні процедури країн-учасниць ГУАМ.

    «Це прискорить процес нашої співпраці», - підкреслив прем'єр.

    Як повідомлялося, сьогодні розпочався саміт країн-учасниць Організації за демократію та економічний розвиток ГУАМ.

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