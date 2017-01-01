Україна планує припинити залізничне пасажирське сполучення з РФ - ЗМІ

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Україна готується припинити залізничне пасажирське сполучення з Росією орієнтовно з 1 липня, пише російська газета

З 1 липня Україна планує повністю припинити залізничне пасажирське сполучення з Росією. Про це пише російський «Комерсант» з посилання на неназвані джерела в Києві.

За даними видання, рішення активно лобіюють секретар РНБО Олександр Турчинов та спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

«Україна готується припинити залізничне пасажирське сполучення з Росією орієнтовно з 1 липня», - повідомило джерело «Комерсант», близьке до уряду України. За його словами, приводом для такого рішення стане небажання «Російських залізниць» (РЖД) припинити пасажирські перевезення в Росію із зони АТО і, зокрема, з Донецька, що порушує суверенітет і територіальну цілісність України (зараз з Донецька в російський Таганрог курсує електричка).

У державній адміністрації «Укрзалізниці» «Комерсанту» не підтвердили, але і не спростували підготовку заборони пасажирського сполучення. «Жодного рішення з цього приводу на даний момент не прийнято», - повідомили в УЗ.

У РЖД «Комерсанту» заявили, що не отримували від України будь-яких документів про припинення пасажирського сполучення з РФ.

Як повідомляв «Главком», дочірнє підприємство «Російських залізниць» - «Федеральна вантажна компанія» (ФВК), яка потрапила під українські санкції, - завершить виведення вагонів з території України протягом двох тижнів.